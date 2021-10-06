九龍公園游泳池男子遇溺　昏迷送院

撰文：魯嘉裕 林朗天
出版：更新：

今日（6日）晚上8時許，尖沙咀九龍公園游泳池一名男泳客於泳池懷疑遇溺昏迷，救生員將男子救起並施以急救，其後男子由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，警員於現場調查事件。

警員於現場調查。（林朗天攝）
遇溺
發表評論...