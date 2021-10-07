元朗一中學16歲女學生墮樓　送院搶救後不治

9日內兩度發生學生墮樓案！今日（7日）早上8時25分，元朗鳳攸東街中華基督教會基元中學，有一名女學生由高處墮下，她倒臥平台位置奄奄一息，學校職員發現立即報警。救援人員接報到場，攀出學校平台位置營救墮樓女學生，該名16歲女學生重創陷昏迷，由救護車送博愛醫院搶救，之後證實不治。警員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信該名女學生從上址一走廊墮下，其死因有待驗屍後確定。



救援人員接報到場，在學校平台位置營救墮樓女學生。（讀者提供圖片）

今早警方接獲報案指，元朗鳳攸東街一間中學內一名女學生由高處墮下，她倒臥平台位置奄奄一息送院搶救，警員在場調查案件。（馮國良攝）

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上月天水圍一小學內 一名小三男童墮樓亡



連同今次案件，本港於9日內兩度發生學生於校內墮樓案件。早於上月29日，天水圍天瑞路75號宣道會葉紹蔭紀念小學，一名8歲就讀小三的男童由高處墮下，倒臥地下位置。救護員接報到場，男童陷入昏迷，他由救護車送天水圍醫院搶救，惜證實不治。當時，涉事的宣道會葉紹蔭紀念小學回應事件，表示全校師生都極為難過和悲痛，已即時啟動危機處理機制，為各同學提供全面的心理輔導，疏導他們情緒。

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