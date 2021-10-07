海關聯同水警破歷來最大宗走私案　檢2.1億元貨品拘一男子

香港海關自今年6月鎖定一個活躍於龍鼓灘的有組織走私集團，並在9月23日聯同水警小艇分區採取執法行動，於龍鼓灘偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批市值約2.1億元的懷疑走私物品，包括高價值貨品、貴價食材及受管制瀕危物種。今次是海關歷來在海陸空各種形式的走私案件中，破獲的貨值最大宗的走私案件。



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海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍交代案情指，今年6月海關鎖定一個活躍於屯門龍鼓灘的走私集團，該集團在世界各地搜羅不同貨品，再經空運及海運送抵香港，接著由陸路運到屯門龍鼓灘倉庫，經重新包裝後，再於深夜利用貨車將貨物運到龍鼓上灘岸邊，以快艇高速運到內地。

經過兩個月時間，海關於9月23日晚上聯同水警行動，並於9月24日凌晨時分，發現目標貨車由倉庫駛至龍鼓上灘附近一個岸邊，有5名疑人聚集，且將貨車上的貨品快速運上快艇，執法人員見時機成熟，隨即行動。走私份子見狀，即棄車逃跑，並跳上快艇，連同貨物高速駛往內地。海關在現場扣查1輛貨車，其後持法庭手令下再突擊搜查附近一個倉庫，拘捕一名34歲懷疑管倉的男子，再查獲另外3輛涉案貨車，檢獲大批走私貨品，包括貴價食材，名牌手袋、衣物、藥物等，市值高達2.1億港元，是海關各類型走私案件中，緝獲貨值最高的一宗。

行動中，海關檢獲的2.1億元貨物包括1.1萬件高價值貨品，最高市值為手錶，一隻可達34萬港元。另有12噸貴價食材，當中有9.7噸魚翅，部份疑為受管制物品、4800件電子產品（IC、舊智能電話及平板電腦）、6.8噸水果、736公斤植物（有瀕危物種星業球）、較罕見的肉毒槓菌的針劑，市值每支約1600港元。案件仍然調查中，不排除會有涉案人士被捕。