走私集團多招反追捕：設反監視點、無人機高空視察、死車鐵鏈阻路

香港海關在9月23日聯同水警小艇分區打擊走私活動，於龍鼓灘偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲市值高達約2.1億元的高價值貨品。海關在執法過程中，發現走私集團使用多種方法逃避執法人員追捕，包括安裝閉路電視、使用無人機在高空監察、設置反監視點、用死車堵塞道路，拖延執法行動。



海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝指，海關調查發現走私集團警覺性極高，設置倉庫的位置偏僻，外圍安裝了閉路電視，監控倉外環境。倉庫內亦設有床舖，供管倉人士休息之用，以便看守貴重物品及罕有的受管制物品。

此外，走私份子上落貨的位置非常接近水界，以快艇高速行駛，僅兩分鐘內就到達內地水域。而走私份子行動前，會派出大批人士及車輛在附近山頭、馬路進行反監視，確保無執法人士行動。而且他們在落貨點沿途的主要幹道擺放了反監視點、死車，甚至拉起鐵鏈，試圖拖延執法人員前往涉案地點執法。走私份子更使用無人機在空中監察。

另外，走私集團擁有自己車隊，亦會掛除車牌、套用假牌，以及燒毀底盤號碼，令執法人員難以利用車輛資料追查。

呂少輝續指，9月23日晚上天氣非常惡劣，並懸掛暴雨警告，但走私集團選擇在24日選擇翌日凌晨行動，是以為執法人員會鬆懈。海關重申，任何時間任何環境，都會嚴正執法。

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