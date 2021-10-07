強烈季候風信號下　螺洲近蒲台島帆船翻側　兩男墮海一人被困昏迷

強烈季候風信號生效下，蒲台島對開海面有帆船翻側，兩人墮海。今日（7日）下午1時54分，警方接獲報案指，螺洲近蒲台島對開海面，有一艘16呎長的帆船翻側，據悉當時船上有兩名男子墮海，其中一人疑被困船艙。救援人員到場將兩人救起，其中一男子陷昏迷送院搶救，另一名傷者則清醒送院，之後，傷者親友到醫院了解情況，警方正調查案件。



今午天文台發出強烈季候風信號 籲市民停止所有水上活動

早於今日（7日）清晨5時許，一艘內地貨輪據報途經本港果洲群島對開水域時，突然有大約10個貨櫃翻側並墮海，水警及海事處船舶到場處理，消息稱事件中無人受傷。天文台於今午1時45分指，強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

天文台指，如果身在當風地方，會受到偏東風的正面吹襲，請採取預防措施。包括小艇艇戶應採取預防措施，確保小艇安全，檢查甲板上的物件是否綁緊。另外，由於海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。在離岸海域，風浪尤其大。

2018吊鐘洲有帆船翻側 當時5人墮海獲救

過去本港曾發生帆船意外，早於2018年西貢吊鐘洲有帆船翻側，船上２男3女包括一名3歲女童同告墮海，幸由其他船隻見狀駛近將5人全部救起；另外今年8月9日，赤柱黃麻角徑一個水上活動中心的職員報案指，一名46歲姓李男子偕同女兒在教練同行下，在駕乘小型帆船出海接受訓練。其間，男事主突然暈倒在水面，救生員見狀立即進行救援，救援人員到場將男子送院搶救，惜搶救無效。