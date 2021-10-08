樂活道塌棚架｜超巨型棚架倒塌　一女工被困傷重不治　兩車被壓毀

今日（8日）10時16分，警方接到多個報案指跑馬地樂活道一棟大廈有棚架疑受颱風影響倒塌，壓住2車輛及整條樂活道行車路。警方及消防接報到場，救出2名司機，其中一人手部受傷，被送住律敦治醫院治理。消防及警方在現場搜索其他受困人士，其後再發現一名被困的女工人，並將她救出，惟她當時已陷昏迷，被送住律敦治醫院搶救後不治。涉事棚架塌下面積頗大，壓住來回線，現場交通受阻。



死者家屬到醫院了解情況。

從網上影片可見，一棟大廈的棚架倒塌及壓向樂活道行人路及行車線，斜坡上的數棵樹亦遭壓毀，警方及消防人員在現場棚架中來回搜索。部分照片懷疑由被困車輛內的司機所拍攝，相中可見，懷疑被壓的車輛玻璃窗被壓至出現「蜘蛛網」，車外有一堆棚架。此外，車路不通，有的士打算駛回頭。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，打風期間發生塌棚架奪命意外，除八號風球之外，保險公司會作出賠償，但若相關地盤沒有因應颱風襲港而做足安全措施，保險公司有權不作出賠償，要由承建商負責。

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運輸署於早上10時35分指，因棚架倒塌，樂活（來回方向）近比華利山的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

翻查天文台紀錄，事發時正懸掛三號強風信號、黃色暴雨警告信號、山泥傾瀉警告及雷暴警告。至12時45分，天文台改發紅色暴雨警告信號。天文台指三號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。因應山泥傾瀉警告，市民請勿行近斜坡或擋土牆。駕車人士應該避免駛經山坡地區或豎有山泥傾瀉警告牌的路段。