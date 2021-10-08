大埔道的士私家車相撞　兩司機報稱頸痛

撰文：凌逸德
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今日（8日）上午9時許，大埔道往沙田方向近顯徑附近，一輛的士與一輛私家車相撞，的士車頭嚴重損毀，兩名司機報稱頸痛。交通警接報到場調查事故原因，並指揮交通。

交通意外
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