跑馬地塌棚架｜打風如常開工　一女工被壓中慘死

跑馬地巨型棚架倒塌潻新魂！今（8日）早上約10時，跑馬地樂活道一幢大廈塌巨型棚架，4男2女工程人員當時在上址開工，期間大型棚架塌陷，混亂間眾人一度失散。他們點算工友位置及情況時，發現有兩名女工不知所蹤，大驚通知救援人員營救。消防員在場搜索後，發現一名女工受傷陷昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救，她之後證實不治。另一名失蹤的女工證實安全，被帶返安全地。



跑馬地巨型棚架倒塌一刻：



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警方於Facebook帖文指，今日（10月8日）10時許，警方接報指跑馬地樂活道有棚架疑受颱風影響倒塌，壓住兩車輛及整條樂活道行車路。警方及消防接報到場，救出2名司機及一共6名在現場工作的工人(包括4男2女)，其中一名男子手部受傷，一名女子昏迷，被送往律敦治醫院治理。現場交通受阻，樂活道(來回方向)近比華利山的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如大坑道或藍塘道。

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事發在今日（8日）10時16分，警方接到多個報案指跑馬地樂活道一幢大廈，有棚架疑受颱風影響倒塌，壓住2車輛及整條樂活道行車路。警方及消防接報到場，救出2名司機，他們其中一個手受傷，被送住律敦治醫院治理，消防及警方正在現場搜索其他受困人士。另一名女工人被困，由救援人員救出，女工當時已陷昏迷，被送住律敦治醫院搶救，之後證實不治。涉事棚架塌下面積頗大，壓住來回線，現場交通受阻。