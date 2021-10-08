消息﹕警國安處八鄉拘兩男女　檢自動手槍及子彈

撰文：凌逸德
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消息指，警方國安處今日（8日）於八鄉拘捕一男一女，並在兩人的住所內檢獲一支P80自動手槍、逾90枚子彈及2個彈匣，據悉案件列作「無牌管有火器或槍械」。警方稍後會交代案情。

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