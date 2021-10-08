反轉旺角｜警動員200人搜住宅商廈娛樂場所　拘捕43人

旺角警區刑事調查隊、反黑組、重案組、情報組、特別職務隊、雜項調查隊及機動部隊昨日（7日）起一連兩日展開代號「疾響」行動，動用超過200名警員，大規模打擊黑社會收入來源及遏止青少年罪行，包括突擊搜查旺角區內9個住宅及商業單位，破獲6個非法釣魚機賭場、2個色情光碟分銷中心以及一個賣淫場所。行動亦突擊巡查旺角區14個處所，包括遊戲機中心、網吧、桌球室、麻雀館、夜總會以及桑拿場所。



警方行動中共拘捕29男14女，年齡介乎23至62歲，涉嫌經營賭博場所、在賭博場所內賭博、管理色情場所、管有淫褻物品以供發布用途及發布淫褻物品。而被捕的其中13男10女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。

行動中共檢獲了29部賭博用釣魚機、超過1.5萬元賭款、超過1萬隻色情光碟、以及一批涉及賣淫相關物品，總值逾49萬元。《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。警方又表示對於涉及三合會的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法，並會繼續重視加强青少年的守法意識。