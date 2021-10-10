樂活道塌棚架｜「落波」工人復工　清理竹枝

熱帶氣旋「獅子山」席捲香港，帶來懸掛長達22小時的八號風球，之後逐漸移離香港，目前一號戒備信號現正生效。上周五（8日）三號風球懸掛期間，跑馬地樂活道一幢正進行外牆翻新工程的大廈，巨型棚架塌下，竹枝碎石擋樂活道行車線，更造成一死一傷。今（10日）早有數名工人利用吊車、夾斗車，清理路面及高處竹枝碎石，目前該段樂活道來回行車線仍然封閉，現場所見，棚架雜物已清理大半，尤其是橫亙在馬路上的竹枝已移除，另跌落鄰座的雜物亦已搬走。



跑馬地巨型棚架倒塌一刻：

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事發於上周五（8日）上午10時16分，比華利山F座大廈一幅100米乘150米的棚架倒塌，壓向樂活道來回行車線，兩輛私家車及兩名在地面工作的工人被壓在棚架下。兩車司機自行脫困，其中一人手部受傷，其中一名工人亦在消防員協助下前往安全位置，他並無受傷。其餘一名55歲姓魏女雜工則下落不明，在風雨中被救出，可惜送院後不治。

跑馬地樂活道比華利山業主立案法團主席楊民儉日前回覆《香港01》查詢時表示，承辦商正加緊清理塌下的棚架，惟受八號風球影響下進度受阻，料颱風遠離後會盡快清拆高位的竹枝。法團下周亦會與承辦商開會檢討今次意外，以及現存的棚架有否危險，是否需要加固以應付下個襲來的熱帶氣旋「圓規」。