小西灣邨雙屍案單位圍封兩月　居民疑流出屍水　房署：臭粉痕跡

小西灣邨瑞明樓8月初揭發雙屍命案，一對中年情侶倒斃寓所，屍身發漲腐爛。涉事單位被圍封調查近兩個月，其間同層居民叫苦連天，因單位不但屍臭未除，更有居民投訴不斷有屍水流出，部門卻只用粉末消毒劑「臭粉」應對，反問：「不斷灑粉，屍水不斷流出嚟，衞生情況係咪可以接受到呢？」不過，房屋署否認單位流出屍水，認為是臭粉痕跡令居民誤會。警方今日（11日）終完成調查交還單位，房署稱會徹底進行清潔消毒。



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現場是小西灣邨瑞明樓36樓一單位，8月初傳出屍臭，揭發男女住戶倒斃屋內。屍體當晚已被仵工抬走，但有居民稱單位在過去兩個月被警方圍封調查期間，屍臭一直未除，更有屍水不斷流出，由單位流出至樓梯後。

《香港01》記者前往涉事樓層了解，同層住戶陳先生向記者表示：「屍水都係咁流緊出嚟，流到樓梯口。（房屋署）日日都係咁灑（消毒）粉，日日都係咁流出嚟，你見唔見到成灘水。」記者在場未有聞到惡臭，但確有被居民指懷疑是屍水的液體，不斷自單位流出，狀甚嚇人。

陳先生表示過去一段日子，他一直周旋於食環署、房屋署及警方之間，但由於單位圍封，房屋署未能入屋清理。據他所見，房署人員只用「臭粉」應對，臭粉混屍水然後用鏟鏟走，治標不治本。他批評：「不斷灑粉，屍水不斷流出嚟。衞生情況係咪可以接受到呢？」又強調衞生是基本訴求，認為署方應加強洗地清理。

居民憂踩中屍水四處走

他更擔心老人家行動不便，未能避開屍水，踩中屍水四處走，為社區帶來衛生問題。陳先生指過去亦曾向警方查詢，獲回覆指因死因庭未裁決兩名死者死因，案件未完成調查。

記者其後向房屋署及警方查詢，房屋署回覆表示，在單位圍封及調查期間，並沒有發現有惡臭及屍水流出，但明白附近居民的擔憂，物業服務辦事處除日常清洗外，亦有加密單位外走廊及公共地方的清潔及消毒，相信因為用臭粉消毒留有痕跡，令附近居民誤會。

房署稱，警方於今日（10月11日）下午通知署方可解封及交還單位，物業服務辦事處亦已立即安排徹底清洗及消毒該單位。警方則表示，收到相關部門通知有關單位傳出異味後，已即時採取行動，配合相關部門的安排。警方現已完成初步調查工作，並將有關單位交還相關部門處理。