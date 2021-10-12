葵涌貨櫃碼頭南路工人高處墮下　送院治理

撰文：楊婉婷
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葵涌發生一宗工業意外，今日（12日）下午4時許，貨櫃碼頭南路一名40餘歲男工人意外由30呎高位置墮下，半清醒，有人發現後報警求助。救護車接報到場，將男事主送往瑪嘉烈醫院急救。

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