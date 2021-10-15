灣仔健身中心涉不良營商　鎖門禁錮強迫拍片　海關拘4董事及職員

海關版權及商標調查科今日進行打擊健身中心不良營商手法行動，拘捕4人包括公司董事及職員。海關早前接獲5名市民報案，指灣仔一間健身中心有職員涉嫌以具威嚇性營業行為，銷售健身中心會籍，包括鎖門禁錮受害人達數小時、聲稱會上門收數，於受害人就範付款後又強迫拍片表示為自願購買。海關今（15日）拘捕健身中心2名董事及2名職員，介乎23至39歲，並形容案中銷售人員手法極其卑劣。



涉案健身中心位於灣仔軒尼詩道188號2樓。（陳浩然攝）

不良營商手法調查第二組指揮官黃志聰指，5名受害人為18至36歲，包括3名學生及2名在職人士，涉案合約金額共約11萬。受害人早前途經軒尼詩道188號附近街道時被職員截停，職員當時利用受害人同情心，訛稱希望受害人跟隨上樓「幫手蓋印」。受害人被帶到上址2樓一間健身中心作簡單身體檢查，職員聲稱受害人有不同程度健康問題，要求他們提交個人資料，又表示於平板電腦電子表格簽名後便可以離開，不需要付款。

惟當受害人簽名後，職員即表示該表格實為會籍合約及要求付款，強迫受害人包括展示銀行帳戶結餘，又聲稱會鎖門不讓他們離開及派人上門收數，受害人被困長達一個多小時至數個小時。受害人無助下就範購買會籍，職員隨即要求受害人除下口罩，跟稿拍片表示為自願購買有關會籍，藉此希望逃避法律責任，其後亦沒有向受害人提供合約副本或收據。

黃志聰指涉案健身中心經營一年多、並無分店，形容案中銷售人員手法極其卑劣。（陳浩然攝）

黃志聰指涉案健身中心經營一年多、並無分店，形容案中銷售人員手法極其卑劣，過程令受害人於無助及不安下購買會籍，案件為海關於2個月內第二宗同類案件。海關提醒商戶必須遵守《商品說明條例》的規定，而消費者則應光顧信譽良好的商戶。在購買服務前，不應輕易地將身份證或信用卡交予銷售人員。如未清楚了解服務的內容和價錢，或不欲購買有關服務，應堅決拒絕簽署任何銷售文件。

據《商品說明條例》，商戶如使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，限制或損害消費者於行為及選擇自由，而導致購買決定，一經定罪最高可罰款50萬及監禁2年，市民如發現懷疑違例行為，可致電24小時熱線25456182或電郵crimereport@customs.gov.hk向海關舉報。