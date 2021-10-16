英籍漢尖沙嘴跌倒受傷　兩南亞漢扮攙扶偷手機銀包

今（16日）凌晨3時許，一名64歲英國籍男子途經尖沙嘴金馬倫道及漆咸道南期間，意外失足跌倒，頭部及手部受傷。適時兩名年約20歲的南亞裔男子見狀，上前扶起事主。事主不虞有詐，惟待兩人離開後，始驚覺價值約4,000元的手機及一個載有1,500元現金的銀包不翼而飛，懷疑遭兩人順手牽羊偷去。男事主其後向巡經上址的警員求助，並由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警員則在現場附近進行兜截，惟未有發現。案件列作盜竊處理，交由油尖警區重案組接手調查。

兩名懷疑涉案南亞裔男子年約20歲，其中一人身穿黑色上衣、黑色長褲及黑口罩；另一人則身穿白色上衣、黑色長褲及淺色口罩。警方現正追緝兩人歸案。

