圖壟斷啟德地盤飯盒市場　4黑幫男涉勒索及傷人被捕

啟德發展區地盤林立，工人眾多，外賣需求大，警方指前日（18日）接報有人向一名餐廳東主索取保護費不果後，向其施襲後逃去。警方經深入調查，昨日（19日）進行拘捕行動，以涉嫌「勒索」及「傷人」罪拘捕4人，包括一名幕後主腦。被捕人年齡介乎16至34歲，均有黑社會背景。



東九龍總區反三合會行動組第一隊主管高級督察蕭洛輝講述案情，前日（10月18日）上午約11時半，啟德承豐道21號維港一號地盤外一名44歲男餐廳東主，將外賣午餐飯盒送到地盤外，其間有3名不知名男子前來向事主索取保護費。事主拒絕突然後被其中一名男子以手襲擊，導致他唇部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。三名男子其後離去，由現場目擊者報案。

案件交由東九龍總區反三合會行動組接手調查，經深入調查後，昨晚開始採取拘捕行動，在東九龍多區拘捕4名男子涉嫌「勒索及傷人」，全部有三合會背景，分別報稱無業或運輸工人，年齡介乎16至34歲，包括一名25歲姓關幕後主腦，他們現正被扣留調查。

蕭解釋啟德發展區地盤飯盒需求大，黑社會利用機會企圖籠斷飯盒生意，用非法手法恐嚇、勒索、商人欺壓小商家。警方繼續以情報主導方式，打擊三合會活動、阻止他們的收入來源，保障市民大眾及合法經營者利益。

他表示警方一直致力打擊涉及三合會活動及其相關罪行，強調對於訴諸暴力的非法行為，尤其是涉及三合會組織的活動，影響無辜市民生命財產，導致合法商業活動不能經營，警方是絕對不會容許，並一定會採取迅速而果斷的行動，將犯法的人繩之於法。