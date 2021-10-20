警反走私搗東涌快艇儲存維修場　檢7大飛拘17歲黑幫青年

警方持續進行反走私行動，發現有私梟為逃避偵緝，將走私快艇由海上搬運到岸上，並收藏在偏遠隱蔽地方進行維修及改裝。新界南總區反三合會行動組今日（20日）突擊搜查東涌一個懷疑用作儲存走私快艇的私營露天停車場，檢獲7艘大飛及12部舷外引擎，總值約500萬元，並拘捕一名有黑幫背景的17歲男子。



警方檢獲7艘大飛及12部舷外引擎，總值約500萬元。

新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚講述案件指出，警方早前接獲線報，掌握有不法分子將走私快艇由海上搬運到岸上，並將快艇匿藏在偏僻隱蔽地方。人員經情報分析及調查後，鎖定一個位於東涌道北、由私人經營的露天停車場，疑用作非法儲存走私船隻的場地。涉案停車場佔地約1.5萬尺，由一大片空地及十多個貨櫃辦公室所組成。

今早11時許，新界南總區反三合會行動組人員聯同新界南總區衝鋒隊、大嶼山警區軍裝和刑事部，以及水警總區刑事部人員採取行動，持法庭手令突擊搜查涉事停車場，結果在停車場一角落近草叢位置，發現7艘疑經改裝、用作走私用途的快艇。該批快艇每部長8至13米、闊度1.4至1.5米不等，當中兩部分別裝有2個400匹馬力的舷外引擎，估計涉案這批快艇在海上航行速度達每小時50海里，相等於陸上駕駛超過80公里時速，對海上安全構成威脅。

庾博瀚估計涉案快艇在海上航行速度達每小時50海浬，相等於陸上駕駛超過80公里時速。

此外，警方亦檢獲另外8個由150至400匹馬力的舷外引擎、一批疑用作維修走私船隻的工具，包括螺絲批、電鑽及長梯等。所檢獲的快艇及舷外引擎，市價總值約500萬元。警方經調查後，以涉嫌「為走私用途而建造船隻」，拘捕場地負責人。被捕人為17歲姓陳本地男子，他有黑幫背景，正被扣留調查。

庾博瀚稱，案件仍在調查中，涉案檢獲的部份快艇船身有若干記認及編號，但並不清晰或出現油漆剝落，警方正與海事處聯絡，以確定有關船隻有否登記，或是否經過改裝作其他用途，以便稍後作進一步行動，不排除更多人被捕。