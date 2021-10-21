利誘學生「駁腳」速遞K仔　警公屋破製毒工場　拘主腦骨幹4男女

警方上周五（15日）在灣仔區一間茶餐廳截獲3名中三學生，他們當時攜同一個裝有電子琴的紙皮箱，內藏逾百萬元俗稱「K仔」的氯胺酮毒品。灣仔警區經調查後，發現有販毒集團安排毒品以正常貨物郵包形式，由外地空運到港，再招攬青少年作駁腳速遞販毒。昨日（20日）警員採取行動，拘捕包括集團主腦及骨幹成員在內的4名男女，揭毒販利用公屋單位製毒，檢獲市值近4,000萬元「K仔」。



灣仔警區助理指揮官（刑事）署理警司何兆東、行動主任荀寶珍總督察和重案組第二隊主管陳德明，今（21日）下午講述案件。上周五下午時分，警方接獲線報，指在灣仔區一間茶餐廳內，有青少年手持一個藏有大量毒品的包裹。灣仔警區特別職務隊人員接報趕至，在茶餐廳內截獲3名本地青年（介乎13至14歲），他們是就讀不同學校的中三男生，相信是朋友關係。

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3學生餐廳交收毒品 警掩至拘人

人員在3名青年身處座位檢獲一個空郵來港的紙皮箱包裹，紙皮箱內藏一部玩具電子琴，其中兩塊用作分隔包裝的紙板，藏有約2.18公斤K仔白色粉末，市值約159萬元，3人涉販運危險藥物罪被捕。

警方其後跟進案件，灣仔警區重案組、反三合會行動組及特別職務隊經深入調查及翻查大量閉路電視後，鎖定一個活躍於本地的販毒集團。集團會安排毒品以正常貨物郵包的形式，由外地空運到香港，再招攬青少年作為駁腳速遞的角色，將這些郵包轉交給接頭人或買家。

昨日清晨，灣仔警區重案組人員採取拘捕行動，搜查牛頭角啟晴邨一單位，拘捕一名報稱任職侍應的本地23歲男子，並於灣仔區內一間酒店，拘捕另一名本地24歲男子及一名本地23歲本地女子，兩人分別報稱為侍應及無業，相信為販毒集團的主腦及骨幹成員。

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警方經調查後，相信有關公屋單位被用作製毒工場，在場檢獲共53公斤K仔，估計市值約3,869萬元。至昨晚，人員再拘捕一名26歲報稱任職護士的本地女子，相信她為單位另外一登記住戶。

案中檢獲的毒品由多個可再封膠袋及膠筒包裝，收藏在單位內不同角落。警方亦在單位內檢獲大量用以加工、包裝毒品的製毒工具，包括用以催化毒品效力的脫漆水、電子磅、過濾器，及逾百個可再封膠袋等；並搜出多部手提電話及儲值卡。

根據警方數字，今年上半年涉及嚴重毒品罪行被捕人數共756人，較去年同期的451人增加305人，升幅達68%；當中被捕的青少年（年齡為10至20歲），由去年上半年的135人，增至今年上半年的224人，升幅達66%。