警搗破非法收數集團　14男女涉刑毀　中介人及「收數仔」同被捕

警方過去4日展開代號「弘光行動」，主要打擊青少年參與非法收數的活動。探員在10月18日至21日期間，在港九新界各處拘捕了12男2女，年齡介乎13至18歲，有報稱學生或無業，被捕罪名是「刑事毀壞」。被捕人士中有2名屬骨幹成員，並屬第一層中介人；其餘則是「收數仔」，他們大多參與非法收數後，均收不到報酬。

行動中，探員檢取十多部與案有關的電話。警方相信是次行動已成功搗破一個以社交媒體招攬青少年作非法收數活動的集團。案件仍在調查中，不排除會有更多人士被捕。



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新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒交代案情指，警方一直關注及致力打擊非法收數及其衍生的刑事罪行，例如刑事毀壞、刑事恐嚇及襲擊等。今年上半年，全港共有3289宗相關刑事案件，而新界北總區於同一時段則有464宗。警方留意到愈來愈多青少年牽涉相關罪行，他們不少是透過朋輩介紹，或被社交媒體一些聲稱可「搵快錢」的散工廣告所吸引，而被不法分子招攬。

新界北總區刑事部經調查及情報分析，鎖定一個招攬青少年從事非法收數活動的集團，總共涉及全香港26宗案件。過去4日，新界北總區刑事部聯同網絡安全及科技罪案調查科採取行動，突擊搜查全港多個地點，成功拘捕12男2女，年齡介乎13至18歲，過半數被捕人士為學生，部份人士有三合會背景。

警方講解整個犯案流程。（翁鈺輝攝）

重案組1A隊李家榮高級督察指，調查發現一些財務公司透過有三合會背景的中介人去進行非法收數活動，例如派俗稱「收數仔」上門對債仔作出滋擾、張貼有恐嚇成份的收數字句、甚或淋油等非法行為，務求令到債仔及其家人感到擔憂，從而迫使他們償還貸款。

而有三合會背景的中介人會以「搵快錢」作招徠，吸引身邊認識的青少年代勞非法收數的活動，甚至利用青少年在社交媒體上發放招聘廣告，吸引朋友或一些不相識但有興趣「搵快錢」的青少年，加入成為收數集團的一份子，令收數活動更有效能，而中介人的身份亦變得更加隱秘、令警方更加難以追查。

聲稱「汽水溝水彩」淋油 遇警截查亦不會有事

李家榮續指，中介人通常標榜做一單收數，即日便可賺取幾百元至一千元報酬，並會向「收數仔」提供的士費津貼。其次，中介人會在招聘過程中誤導青少年，訛稱使用汽水溝水彩去淋油，債仔及其家人因可抹得甩水彩而不會報警，即使在犯案途中遇到警察截查亦不會有事，令青少年放下戒心。

警方展示一些中介人與「收數仔」的對話。（翁鈺輝攝）

中介人拖數兼失聯 令犯案青少年雙重損失

李家榮表示，心智未成熟的青少年誤信中介人的說話，往往以為有可觀的收入，亦相信跟從中介人的教學就可逃避刑責。惟青少年完成任務後，向中介人收取酬勞的時候，中介人卻拖得就拖，並哄騙青少年做多幾單收數才一次過出糧（如一星期出一次糧)，但最終卻不支付任何金錢，甚至失去聯絡，令已經犯案的青少年受到雙重損失。

總督察關駿軒指，與被捕青少年傾談後，發現他們不理解所犯罪行的嚴重性，並被人欺騙以為只屬輕微罪行，不會被重判。然而，刑事毀壞一經定罪，最高可判處監禁10年。即使被定罪的人士未成年，法庭亦可選擇判處羈留性的刑罰，包括在勞教中心、更新中心、教導所及感化院等等。

警方呼籲，家長應多加留意子女是否誤入歧途或被不法份子利用，如子女突然聲稱課餘時間有散工而早出晚歸、行蹤變得飄忽，以及有來歷不明的收入或不良嗜好，家長都應及時介入，或尋求適當的協助。今次拘捕行動中，警方亦主動透過社區支援服務計劃，將合適的個案轉介合作的非政府機構，希望為被捕青少年及家長或監護人提供適時的輔導及支援，減低重犯機會，建立正面生活。