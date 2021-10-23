葉運福失蹤4日　救援人員白虎山搜索　妻憂心：驚佢凍唔夠衫

周二（19日）晚上9時許，30歲男子葉運福離開粉嶺祥華邨，獨自前往行山露營，詎料失去聯絡近4日，救援人員今日（23日）於沙頭角白虎山一帶搜索。葉運福妻子向《香港01》指，丈夫曾透露希望看日出，不排除他晚上出發前往蓮塘口岸及白虎山一帶。

「我好擔心，但唔敢係佢哋（家人）面前喊，呢兩日天氣差，驚佢凍唔夠衫保暖。」對於丈夫失蹤多日，葉太坦言家人憂心不已，奶奶以淚洗臉，盼兒子早日歸來。據大廈閉路電視片段可見，葉運福最後露面時身穿短袖衫、長褲及攜帶行山背包，至今早消防警方及民安隊人員繼續上山搜索。



葉運福周二晚上離開寓所 疑行山露營看日出

周二（19日）晚上9時15分，30歲男子葉運福離開粉嶺祥華邨住所，葉妻表示，丈夫早前曾透露希望看日出，估計他晚上出發及獨自前往行山和露營，他最後上線時間為晚上9時30分，但於晚上9時50分失去聯絡。至10月20日晚上，葉運福的母親及妻子發現葉失去聯絡及無回家，於是報警求助。

葉太指，警方及消防等搜救人員接獲消息後，於沙頭角蓮麻坑路一帶搜索，惟未有發現，至今日搜救人員於白虎山一帶尋人。她續指，由於丈夫的手機沒有即時定位紀錄，親友及義工透過電腦搜尋紀錄，發現葉運福曾經搜尋有關白虎山的地圖及資訊，因此家人推測葉到蓮塘口岸及白虎山一帶行山露營，但葉出門前未有透露到何處行山露營。

葉太與家人擔心不已 盼及早尋回葉運福

「我好擔心，但唔敢係佢哋面前喊，我要表現冷靜啲。」葉太指，丈夫年輕時不時與朋友行山，近年因工作繁忙未有活動，據知他近期重拾行山的興趣。另外，丈夫早年有份參與蓮塘口岸的興建工程，負責紮鐵工作，葉太指不排除丈夫熟悉附近環境，於是獨自前往上址行山露營。

「本身佢約咗兩個小朋友，一齊去海洋公園玩，佢應承咗兩個女唔會甩底！」葉運福與妻子育有一對分別4歲及9歲的女兒。對於丈夫失聯近4日，葉太擔心不已，大女知道父親失蹤一事，奶奶更哭成淚人，只盼及早尋回葉運福，「希望向好嘅方面諗，呢兩日天氣差，驚佢凍唔夠衫保暖。」至今早，消防警方及民安隊人員，繼續上山搜索失蹤的葉運福，而葉運福的朋友亦到場協助搜索。