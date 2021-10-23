葵涌邨女子食燒賣疑鯁喉昏迷　送院搶救

撰文：魯嘉裕 王譯揚
出版：更新：

今日（23日）下午1時許，警方接獲一名男子報案，指其58歲姓朱妻子於葵涌邨雅葵樓單位內進食燒賣時，懷疑意外鯁喉，呼吸困難昏迷。救護員到場將昏迷女事主送往仁濟醫院治理。警方正調查事件。

有人昏迷
發表評論...