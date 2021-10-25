將軍澳13歲女生上課期間暈倒　昏迷送院

撰文：凌逸德
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今（25日）中午12時20分，警方接獲將軍澳唐賢里一學校職員報案，指一名13歲女生上課期間暈倒。警員接報到場，事主昏迷被送往將軍澳醫院治理。警方將案件列作「有人暈倒」處理。

有人昏迷
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