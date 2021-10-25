的士撞水馬司機亡　提醒乘客「心口痛」　女兒﹕爸爸盡力做好

的士司機今清晨接載乘客時突感心口不適，出言提醒乘客「可能車唔到你去，心口痛」後，的士便撞向水馬，乘客幸僅受輕傷，惟69歲姓黃司機送院後則不幸離世。死者的女兒語帶沉重稱，父親駕駛的士多年，向來身體硬朗，不曾有心臟疾病或不適。對於父親撞車前提醒乘客，她認為是爸爸意識到自己身體狀況不理想，提早通知乘客要有心理準備，亦沒有「頂硬上」繼續駕車，而是將的士扭向一側撞向水馬，減輕傷亡，「呢件事做得好好」。



死者女兒黃女士指出，爸爸駕駛夜更的士已有3、40年，身體向來健康，亦沒有心臟病。雖然兒女已出身，毋須父親照顧，但爸爸未言退休，平日睡醒後便到車行租的士開工。昨日爸爸出門前並無異樣，也沒說心口不適，未料到今日（25日）清晨5時許，估計是最後一轉車時出事。經醫院醫生初步診斷後，不排除爸爸是突發性心臟病發。

據了解，事發時黃駕的士載同47歲姓朱男乘客，沿九龍城太子道東往旺角方向行駛，當的士駛至富豪東方酒店對開時，黃突然向乘客稱：「可能車唔到你去，心口痛」，的士隨即撞向右邊水馬。男乘客幸無大礙，僅鼻子及雙腳感痛楚；而黃陷入昏迷，送院後不治。

對於父親在事發前出言提醒乘客一事，黃女士認為爸爸作出正確舉動，相信爸爸當時已意識到心臟有問題，未有「頂硬上」繼續駕車，讓乘客有心理準備，然後將車扭向一側，撞向水馬，避免與其他車輛碰撞招致更嚴重的傷亡，認為爸爸已盡力做好。