羅鴻輝疑獨自行山失蹤4日　相依為命女兒憂心如焚

男子羅鴻輝（57歲）疑獨自行山，失蹤逾4日，上周六（23日）羅鴻輝離開屯門龍門居寓所，最後露面時身穿行山鞋及攜帶大背囊，其女兒向《香港01》表示，爸爸當日早上11時許離家，之後杳無音訊，家人心急如焚四處尋下落。「天氣凍着多件衫！」女兒指周五曾與父親通電話，叮嚀小心着涼及多穿衣服，想不到翌日，爸爸便告失蹤。她指目前已經報警求助，希望可以盡快尋回父親。



今早（26日）羅鴻輝的女兒接受《香港01》訪問指，爸爸於上周六（23日）早上11時13分離開屯門龍門居寓所，當時他身穿行山衣物及攜帶行山裝備出門，而爸爸WhatsApp最後上線時間為當日早上11時01分，之後家人無法與他聯絡，其手機亦無人回覆及查看訊息，而爸爸的行山水樽等裝備不在家，因此估計他獨自行山，家人於周日早上報警。

「初時以為佢（爸爸）同朋友出去行山，點知到夜晚11點都唔見佢！」羅小姐表示，其父母離異，她多年來與爸爸相依為命，爸爸目前仍未退休，他間中相約朋友行山，有時會獨自前行。女兒憶述，由於她過去數天不在家，周五曾與父親通電話，並叮嚀對方避免着涼及多穿衣服，「天氣凍着多件衫！」想不到該通電話後，爸爸卻失去蹤影。目前仍能撥打至爸爸手機，惜一直未有人接聽。

「我真係好擔心，好驚佢出咗咩意外，但無人發現！」女兒稱，根據爸爸行山朋友的綜合意見，估計爸爸於屯門菠蘿山或青山一帶行山。她透露，早年爸爸受腎病困擾，近年其病情惡化影響日常生活，爸爸曾經透露被病患困擾感到不開心。

羅小姐又說，爸爸羅鴻輝約1.78米、體重約70至80公斤及中等身材。而據大廈電梯閉路電視片段可見，羅鴻輝離開屯門龍門居住所後，最後露面時身穿橙黃色上衣、灰色鴨咀帽、灰色行山鞋及背有一個紅色大背囊。