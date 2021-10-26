瑪麗醫院地盤承建商丟棄工人物品　如「垃圾崗」觸發工潮

薄扶林道瑪麗醫院第一期重建工程地盤今（26日）早發生工潮，大批工友走出薄扶林道來回行車線抗議，一度造成全線堵塞。香港建造業總工會權益主任吳偉樑表示，事件導火線是工人昨日被承建商解僱後，今晨返回地盤時發現個人物品被棄置一地，猶如「垃圾崗」，因而憤然走出馬路抗議。他批評承建商做法對工人有「侮辱」成份，幸經商議後承建商承認處理手法有不當，並賠償工友財物損失，事件得到解決。



據了解，今次瑪麗醫院第一期重建工程地盤爆發工潮，事緣地盤的大判承建商，昨日與二判分判商解約，約百多名二判工人接獲通知遭到解僱，受影響工人主要來自釘板丶上拆板丶鋁模等。至今早大批工人返回地盤擬收拾個人財物離開，卻發現個人財物被遺棄一地，結果憤然集體走出薄扶林道抗議。

協助工友的吳偉樑指出，現場地盤內原本提供儲物櫃予工友存放個人物品，惟因工友遭到解僱，承建商卻擅自將工人的個人物品棄掉在地上，要工友各自尋回自己的物品，因而激發工友不滿，更有工友表示「既然返咗嚟地盤，咁追埋10月份人工」。現場所見，工友的物品被擺放一地，恍如「垃圾崗」，吳批評承建商做法有「侮辱」成份。

不過，吳表示今次工潮不涉及欠薪問題，受影響的工人僅在該地盤工作數個月至半年，暫時未獲發10月份的薪金，估計涉及約200萬元，承建商須於7天內支付。吳續稱，其後工友們跟大判丶二判進行談判，最終承建商同意賠償各工友500元作財物損失，而今早返回地盤的工人亦可獲半日工資，工人最後和平散去。