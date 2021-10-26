明愛醫院患慢性病七旬翁上吊亡　院方成立委員會調查

明愛醫院一名七旬男病人昨日（25日）於病房廁所內上吊昏迷，延至今午證實不治。該名73歲男病人昨日因慢性阻塞性肺病惡化入住本院內科的獨立隔離病房，需接受受氧氣治療，當時醫護人員認為病人情緒穩定。護士在下午5時許發現病人在廁所內以氧氣鼻喉纏繞頸部上吊，醫護人員進行急救及將病人送至深切治療部，惜病人今日下午離世。

明愛醫院發言人指，已將事件列為醫療風險警示事件，並向醫院管理局總辦事處通報，及成立根源分析委員會，調查事件經過及建議改善措施。有關個案已呈報死因裁判官跟進。



明愛醫院發言人表示，一名73歲男病人於昨日因慢性阻塞性肺病惡化入住本院內科的獨立隔離病房。病人患有慢性疾病，需接受氧氣治療。醫護人員評估後，認為病人當時的臨床情況及情緒均穩定。

醫護人員曾於當日下午約4時30分為病人抽取血液樣本。其後護士於同日下午5時40分，發現病人在隔離病房廁所內以氧氣鼻喉纏繞頸部上吊。醫護人員立即將其氧氣鼻喉移除並即時進行急救，其後送往深切治療病房接受治療，院方亦即時就事件報警跟進。病人延至今日下午1時27分離世。

醫院對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，並盡力為家屬提供所需協助，並會配合警方調查。

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