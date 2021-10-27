專門爆的士　38歲無業男涉東九龍8宗的士竊案落網　警檢3條百合匙

警方指發現今年第三季東九龍區的士車內盜竊案件有上升趨勢，經調查後鎖定一名38歲男子涉嫌與8案有關，昨日於大圍將男子拘捕，並檢獲3條百合匙。



警方昨日於大圍拘捕一名38歲男子，在他身上檢獲3條百合匙。（林振華攝）

東九龍總區重案組第二A隊高級督察黃月珍表示，東九龍刑事部及情報組留意到今年東九龍區針對的士盜竊案件，由第二季的1宗增至第三季的11宗，案件針對無人看管、或停迫公廁外的士，賊人趁司機短暫離開時，打開無上鎖的門窗、或以百合匙開門、硬物打爆車窗盜取財物，過程只需數秒。警方經調查及情報分析，鎖定一名38歲男子，涉嫌與今年7月至10月、發生於九龍及新界區的6宗車內盜竊及2宗未獲授權取去交通工具有關。8宗案件所失竊財物包括現金及電話，總值逾1.3萬元。

東九龍刑事部昨日（26日）於大圍進行反車內盜竊行動，發現該名目標男子於的士停泊處形跡可疑，於是將他拘捕，在他身上檢獲3條百合匙。黃月珍指警方正跟進調查該8宗案件，疑犯正被扣查，警方正了解男子與九龍及新界區另外27宗的士盜竊案是否有關，有關案件涉及款項將2.7萬元。據悉男疑犯報稱無業，過去未曾駕駛的士，警方正調查有關百合匙的來源。

黃月珍指賊人針對無人看管，以及停泊於公廁外或偏僻地點的的士，呼籲的士司機應為車輛安裝防盜裝置及緊閉門窗，不要隨意泊車後離開，以及將貴重財物留於車內。