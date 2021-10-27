騙徒假支票購$42.5萬麥卡倫威士忌　醒目酒商識破力保不失

觀塘發生假支票圖呃名牌威士忌案，鯉魚門道2號新城工商中心一間樓上酒舖，透過買賣平台Carousell相約一名男買家，交易一套值逾40萬的威士忌，惟酒舖負責人發現男買家支票未有過數，雙方爭論糾纏，男買家一度欲取走威士忌，最後突然逃去。



警員到場調查。（林朗天攝）

酒舖負責人沈先生指，今日（27日）早上在買賣平台Carousell放售一套6枝麥卡倫蘇格蘭威士忌 (Macallan Whiskey)，總值$42.5萬。未幾一名男子聲稱對該批名酒有興趣，並相約下午1時許到公司交易。稍後一名男子如期到公司交收，當沈取出該套名酒給對方查核時，男子聲稱已吩咐他人存入支票至酒舖戶口，沈查收時發現該甪筆數只是賬面數字，未有真正過數，他立即終止交易，對方則堅稱已過數，更一度欲取去該套麥卡倫威士忌，糾纏其間，沈表示要報警求助，騙徒見事敗，立即轉身落荒而逃，沈從後追截但無果，立即報警求助。

其間發生一段小插曲，酒舖懷疑騙徒乘亂搶走一枝價值15萬元的40年的威士忌，但其後經初步點算後發現未有損失。據沈先生指疑男年約20至30歲，胖身形，頭帶黑帽及身穿黑衫黑褲，警方正追緝該名騙徒下落。

以假支票在網上購買名貴商品騙案時有發生，警方去年10月拘捕4男1女，涉款270萬元。警方指出，去年3月至本月收到約30名市民報案，表示自己在網上放售名表、洋酒、手袋等名貴商品時，收不到買家入帳，懷疑有人以無效支票購物。警方調查後，發現有本地詐騙集團在網上尋找賣家，再派出一名騙徒相約賣家見面交收貨物，另一名騙徒則同一時間在另一處把無效支票存入受害人戶口。受害人誤以為對方已過數，把貨物交給對方。至受害人其後才發現支票未能過數受騙。