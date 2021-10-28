Model女網友稱滯留日本　連呃建築工$200萬　警拘人揭為男兒身

一名男子早前透過交友App結識自稱模特兒的女網友，對方聲稱因疫情關係滯留日本，急需機票及檢疫酒店等費用，男事主不虞有詐匯款約75萬元。惟詐騙集團食髓知味，竟再假扮找換店職員聯絡男事主稱可代他追回騙款，結果男事主再被騙去120多萬。警方經調查後拘捕6名男女涉嫌以欺騙手段取得財產。

消息指，男受害人為一名35歲建築工人，警方拘捕6名男女中，其中假扮成女網友的騙徒為一名30歲男子。



警方接獲一名本地男子報案，指今年2月初在交友程式Omi結識一名自稱模特兒的女子，對方聲稱因疫情關係滯留日本，急需金錢購買機票離開。男受害人不虞有詐，分別多次匯款共75萬港元到多個指定本地銀行戶口，作為機票及檢疫酒店等費用，惟騙徒收款後便失去聯絡。男事主其後收到自稱找換店職員的短訊，聲稱可協助他取回失款，但需要先繳付按金。男事主終在3個月內損失合共超過200萬港元。

機場警區刑事部人員接手案件，經調查和分析後，周一至今（28日）突擊搜查全港多個地點，拘捕4男2女涉嫌以欺騙手段取得財產，年齡介乎26至43歲。警方指行動中檢獲相關銀行文件、提款卡和手提電話等證物，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方提醒市民，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」，一經定罪，最高可被判處監禁10年。另外若戶口用作處理犯罪得益或其他不法用途，戶口持有人亦可能負上刑責。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》中第25條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁14年。

警方又呼籲市民，在網上結識朋友時要小心謹慎，保持警惕，切勿盲目相信網友的甜言蜜語，特別當市民被要求繳交款項時，更需要提高警覺，避免誤墮騙局，如有懷疑請即致電警方「防騙易」24小時熱線18222查詢或報警求助。