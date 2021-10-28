清水灣3日2宗爆竊案　逾百警聯飛行服務隊海陸空巡邏

警方於本月26至28日於清水灣一帶，接獲兩宗爆竊案及一宗可疑人發現案件報告，其中兩宗爆竊案均發生於壁屋村，兩單位分別損失1000元現金及約2,500元外幣，幸事主均及時發現報警並嚇退賊人。將軍澳警區、東九龍機動部隊以及水警東分區人員調動逾百名人員包括水警、警犬隊等，及聯同政府飛行服務隊，今日（28日）起一連7日於將軍澳洪屋村以及沿岸一帶高姿態巡邏，追緝一名正被通緝的中國籍男子，他年約40至50歲，身高約1.7米，身型略胖，警方相信他於半年前曾於區內犯案。



過百名警員於於清水灣一帶高姿態巡邏。（林振華攝）

晚上7時許，政府飛行服務隊直升機於釣魚翁山頭一帶盤旋，並以射燈搜索山頭約15分鐘。其間多名探員亦登上釣魚翁山頭一帶草叢搜索，惟沒有發現。

東九龍機動部隊又於將軍澳區內設立路障，截查私家車及公共交通工具，調查有否非法入境者及前來區內犯案可疑人，其間於清水灣道近銀岬路灣巴士站截查一輛客貨車，40歲姓方司機可疑，揭發他因欠交罰款被法庭通緝，現正被扣留調查。警方早前亦向區內村長及村代表發派單張，加強防罪意識。

警方指一直密切留意最新的罪案趨勢，並適時採取相應行動，包括於區內罪惡黑點加強巡邏，以撲滅罪行，呼籲市民提高警覺，切勿將大量貴重財物放置家中。如於住所附近發現任何形跡可疑人士，請馬上報案。市民亦應該注意家居防盜，鎖好門窗及啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。