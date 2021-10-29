旺角警設路障截查可疑私家車　起獲20克懷疑可卡因

撰文：劉定安 張家豪
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凌晨1時許，警方在旺角登打士街近渡船街設路障，截查一輛可疑私家車時，車上乘客突然企圖逃走，警員將其截獲。警方事後在車上起獲約20克懷疑可卡因毒品，遂將車上司機及乘客拘捕。

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