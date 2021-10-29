河套地區收地受阻　女子涉刑恐遭警抬走　地政﹕已給4個月遷離

香港和深圳計劃合作發展的港深創新及科技園，選址位於兩地邊境的落馬洲河套地區，近日發生收地衝突。網上流傳影片可見，昨日（28日）近百名政府部門人員在警方在協助下，前往下灣村收地，有警員穿上保護裝備及帶備長盾牌，其後至少有6名警員將一名女子抬走，其間女子不斷高聲呼叫。

地政總署回覆指，於今年年中張貼通知，已給予超過4個月時間讓工程範圍內的土地佔用人遷離，昨日已大致完成轉交工程所需用地予土木工程拓展署（土拓署）的工作。警方則指，一名女子言語恐嚇工作人員，即場被捕。



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地政總署及土拓署聯合回覆指，地政總署於今年5月12日及6月15日根據《土地（雜項條文）條例》張貼通知，要求在工程範圍內的土地佔用人分階段於今年7月19日及9月16日前遷離，讓土拓署開展工程。清拆範圍內的合資格人士已獲得安置或特惠津貼。

9月16日清拆當日，土地佔用人表示需要多些時間遷出，並簽署承諾書同意於10月18日或之前自行遷出構築物。土拓署及地政總署遂於10月18日再到場準備接管該等構築物，惟土地佔用人於當日表示不願遷離。

其間，土拓署及地政總署職員一直與他們保持密切溝通，在可行範圍內盡量為他們提供適切協助，當中包括土拓署於10月18日回應有關的土地佔用人的要求，特別酌情讓他們可將受搬遷影響的物件暫時擺放在現時位於下灣村東路路旁承建商的兩個臨時貨櫃。惟他們認為貨櫃位置不理想，並要求將該兩個貨櫃搬到原居需清拆的構築物前方，由於有關位置屬工程範圍，故並不可行。

自地政總署於今年年中張貼通知，至今已給予超過4個月時間讓工程範圍內的土地佔用人遷離。就10月28日清拆行動中，地政總署已大致完成轉交工程所需用地予土拓署的工作。

警方則表示，於10月28日就一項收地工作向相關部門提供協助。警方於下午約2時到達落馬洲下灣村協助維持秩序，其間一名49歲姓王女子言語恐嚇工作人員，她即場被捕，被捕女子其後表示身體不適，被送往北區醫院，現正被扣留調查。案件列作「刑事恐嚇」，由邊界警區重案組跟進。警方暫未接獲相關投訴。