警破21宗網騙案拘32人　投資女經理墮假「外籍機師」情緣失300萬

警方持續打擊科技罪案，近日破獲21宗網上騙案，當中單一最高損失300萬元。騙徒訛稱自己任職外籍機師，透過交友平台認識女受害人，噓寒問暖後發展為網上情侶關係，接著聲稱送贈名貴禮物給事主，諸多藉口要求受害人支付物流費用，最終成功騙取300萬。

警方在行動中拘捕32人，當中包括5男27女，他們大多為傀儡戶口持有人，其中12名為家庭傭工，受金錢誘因，借出或出售自己銀行戶口予不法分子。



西區警區一連5日（24日至28日）進行代號「刺風」行動，拘捕32人（年齡介乎19至75歲），包括5男27女，其中12名為家庭傭工，被捕人士主要為傀儡戶口持有人，職業包括學生、文員，涉及21宗網騙案。他們涉及「以欺騙手段取得財產」 以及「盜竊」罪等。

西區警區刑事調查總督察盧健邦表示，騙徒犯罪的手法層出不窮。21宗案件中，當中包括網上情緣騙案、電郵騙案、假援交騙案、低息貸款騙案以及網上購物騙案。一共損失超過910萬元，損失金額由約1千元至最高3百萬元不等。

其中損失金額最高的案中，該名女受害人透過交友平台認識訛稱為外籍機師的騙徒，其後成為網上情侶。騙徒聲稱希望送贈珠寶首飾給事主，再假扮物流公司，指須付清關費和物流費用，誘使受害人於短短3個月期間轉帳約300萬元至本地21個銀行戶口。據悉，該名女事主職業為投資經理。

盧健邦又指，網上情緣騙案普遍會透過交友平台認識受害人，向受害人噓寒問暖，搏取信任後 ，再以不同藉口誘使受害人將款項轉到一些傀儡戶口，例如以虛擬貨幣方式轉到騙徒的電子錢包。而網購騙案就大多為消費者付錢後卻未能收貨。

當中12名被捕人士為外傭 涉借銀行戶口

警方指，被捕人士當中有12名非華裔女子，任職家庭傭工，收取數百至數千元的回報，繼而借出或出售銀行戶口予不法分子處理犯罪得益，當中有個別戶口處理超過850萬元的懷疑犯罪得益。現時，所有被捕人士現已被保釋候查，須於11月下旬向警方報到。

警方呼籲，市民切勿將銀行戶口或者儲值支付工具戶口出售或借用予其他人 ，而當有不明來歷資金存入戶口，或者有人誘使你出售戶口，市民應盡快報警求助。僱主亦可跟家中外傭多分享防罪信息，以免她們誤墮法網。

根據有組織及嚴重罪行條例第25條，處理犯罪得益俗稱「洗黑錢」為嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款 500萬元。