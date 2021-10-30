灣仔外籍女子用假「安心出行」被捕　四男女犯禁被票控

灣仔警區反黑組、灣仔警區特別職務隊及灣仔分區牌照組，聯同機動部隊，昨晚（29日）於區內展開代號為「五角」（PENTAGON）及「松塔」（PINETOWER）的反罪惡行動，打擊區內暴力罪行及針對區內餐飲處所出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警員於聖佛蘭士街10號一餐廳內拘捕一名34歲外籍女子，懷疑用虛假的「安心出行」應用程式進入店內用膳。她涉嫌使用虛假文書被捕，案件交由灣仔警區刑事調查隊調查。

警方巡查灣仔食肆，揭發有人使用虛假「安心出行」。（警方提供）

另外，警員於登龍街1號一餐廳發現當中一名男職員及一男一女顧客未能出示接種新冠疫苗紀錄。另外一名男顧客沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的要求掃描安心出行二維碼。警員向該3男1女（28至36歲），發出定額罰款通知書。

另外，人員於莊士敦道205號一所餐飲處所，發現處所沒有按《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）的要求於凌晨二時後關閉並繼續營運。人員遂向餐廳內的五名男子，年齡介乎四十至五十歲，發出定額罰款通知書。

警方呼籲市民顧己及人，應繼續嚴格遵守相關規例及應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低新型冠狀病毒在餐飲及娛樂業務處所傳播的風險。