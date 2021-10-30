尖沙咀天文臺道黑幫混戰　疑醉酒碰撞爆衝突　「新義安」4男被捕

尖沙嘴天文臺道前日（28日）發生黑幫「新義安」與「和勝和」人馬街頭混戰，多人包圍一私家車並以硬物狂扑車身。警方昨晚拘捕4名黑漢，據了解均為「新義安」猛人「波波承」門生，另外正追緝包括其在內的15人。

警方指經調查相信涉案人士於一間樓上酒吧，消遣期間疑因醉酒碰撞發生爭執，離開時再於天文臺道爆發衝突，不排除有更多人被捕。



油尖警區反三合會行動組第二隊主管Singh Gimandeep表示，涉案人士疑於酒吧消遣期間因醉酒碰撞發生爭執。（陳傲淇攝）

油尖警區反三合會行動組第二隊主管Singh Gimandeep表示，近日網上流傳片段，拍得多名人士於尖沙咀天文臺道聚集，其間有人懷疑用硬物敲打一輛私家車。警方經調查相信涉案人士於一間樓上酒吧消遣期間，疑因醉酒碰撞發生爭執，離開時再於天文臺道發生衝突。油尖警區反三合會行動組經調查後，昨日（29日）晚上於多區拘捕4名男子涉嫌非法集結。4 人介乎28至33歲，現正被扣查，警方不排除有更多人被捕。據了解，被捕4人均有「新義安」背景，警方正調查涉事私家車去向。

Singh Gimandeep又表示，警方打擊三合會罪行絕不手軟，又重申非法集結為嚴重罪行，一經定罪最高可判監5年。

疑酒吧踩場爆衝突

據了解，事發於前日（28日）凌晨4時許，「和勝和」頭目「肥馮」帶同手下到天文臺道3樓一間酒吧，其間「新義安」頭目「雞康」人馬踩場，消遣期間雙方發生衝突，由樓上吧打到街外。片段拍得當時數十名黑漢包圍一輛白色私家車，部分人手持硬物狂扑車身，私家車其後倒後突圍，沿天文臺道轉出漆咸道南逃脫。