黑幫一條龍服務無限酒毒有女陪　毒品標價QR code收費　警拘265人

東九龍總區展開一連兩日代號「沉雷」的大反黑行動，搜查全港逾50個由黑幫操控的遊戲機中心、非法賭檔、毒品飯堂及無牌酒吧，合共拘捕265人。警方調查發現，黑幫的犯罪手法與以往有所不同，他們在社交平台招攬客人，提供「一條龍」服務，包括無限酒水及毒品，甚至有女伴陪酒。部分「暗場」公然標出毒品價格，亦會混合經營賭博及毒品，「客人可以一邊打機賭錢，一邊吸毒」。黑幫更與時並進，在場內貼出QR code，以流動儲值支付工具收錢。



行動中，警方檢獲大量證物。（王譯揚攝）

警方表示，東九龍總區早前派出多名探員滲入區內多間由黑社會操控的遊戲機中心、非法賭博場所、毒窟及無牌酒吧以搜集證據。調查得知他們透過遊戲機中心及社交平台誘使年輕人作非法活動。行動中，警方共動員逾500人，由東九龍刑事總部聯同旗下各區刑事單位、特別職務隊、機動部隊、賭博專家以及西九龍刑事偵緝人員，於昨晚（29日）起一連兩日打擊活躍東九龍區的三合會非法活動。

最細16歲「兌分仔」被捕

昨晚8時許，人員突擊搜查全港逾50個處所，包括10間經營非法賭博的遊戲機中心、15間賭博場所，提供百家樂、啤牌、麻將、釣魚機等各種賭博活動，以及毒品飯堂和無牌酒吧。警方共拘捕265人，分別202男63女，年齡介乎16至79歲，其中16歲被捕人士涉及在遊戲機中心兌分罪行。被捕人士中包括6名非華裔人士，多名被捕人士有三合會背景，仍有57名人士被通緝。被捕人士涉及「非法經營賭博場所」、「違反遊戲機中心牌照」、「販運危險藥物」及「無牌售賣酒類飲品」、「自稱三合會幹事」、「自稱三合會成員」等罪行。

行動中，警方共檢獲73萬元現金，以及339台賭博用遊戲機、15部增值機、228張遊戲儲值卡、讀卡器及大量對分數簿。毒品方面，警方檢獲共值約6萬元冰毒、海洛英、藍精靈等毒品，亦檢獲大量包裝及吸食工具。警方亦凍結4個本地銀行戶口，以及一個儲值支付工具戶口，合共140萬港元，懷疑黑幫用作處理犯罪得益。警方發出75張因為違反《預防及控制疾病條例》的定額罰款通知書，亦向14名負責人作出拘捕，當中5間遊戲機中心違例而需要即時強制關閉。

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根據警方調查發現，黑幫成員以遊戲機中心作非法賭博，串謀遊戲機中心的客人對分，將積分兌為現金及從中抽佣謀利。「兌分仔」警覺性高，會試探客人身分，甚至要求出示工作證明及只向熟客兌分。有遊戲機中心為掩人耳目，利用遊戲代幣取代積分卡，要求客人用代幣換為代幣兌換券，再換取現金。遊戲機中心賭博每月營業額高達100萬元，利潤可觀。

明目張膽列出毒品價錢 QR code收費

黑幫成員亦會以遊戲機中心吸引新客，然後帶至「暗場」消遣。「暗場」提供一站式服務，例如同時無牌賣酒及非法賭博，部分處所更明目張膽列出不同毒品的價錢。其中毒窟混合經營模式，提供毒品及賭博，「客人可以一邊打機賭錢，一邊吸毒」，甚至提供免費冰毒及吸食工具作招徠，更使用流動儲值支付工具戶口收錢，更會在場所內張貼收錢的二維碼（QR code）。

情報亦顯示，黑幫成員在社交平台列出新條款，例如客人支付高昂入場費時，可獲得「一條龍」套餐服務，包括無限酒水及毒品供應，亦有女伴陪酒服務。成員會派出職員陪客人進出無牌酒吧令其安心，亦會安裝鋼閘、隔音、閉路電視及在附近街道安排「睇水仔」。