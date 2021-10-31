粉嶺私家車逃避追捕　撞警隱形戰車後「炮彈飛車」衝入工廈起火

一輛隸屬新界北總區交通部執行及管制組特遣隊的「隱形戰車」於粉嶺追截一輛可疑私家車，其間兩車發生相撞，紅色私家車失控剷上行人路花槽，衝前「炮彈飛車」式撞入一工廠大廈梯間，私家車其後冒煙起火，消防接報到場救熄。私家車司機頭部受傷，其後送院治理。



今（31日）凌晨2時許，新界北總區交通部特遣隊人員駕駛一輛「隱形戰車」，進行代號「QUICKCHASER」打擊藥駕及酒後駕駛行動，於粉嶺聯興街及和泰街交界發現一部紅色私家車形跡可疑，私家車駛至和泰街近粉嶺樓路交界時，未有按交通警員指示停低並加速逃去，警員立即進行追載。至粉嶺樂業路時，警方「隱形戰車」與該輛私家車發生相撞，私家車先撞向路中安全島，其後衝前剷上行人路上花槽，私家車如「炮彈飛車」式撞向一工廠大廈梯間窗戶，整部車衝入該大廈梯間後冒煙起火，車上一名男司機自行爬出，警員隨即將他拘捕，他手腳擦傷，消防其後趕到現場將火救熄。

一輛紅色福士私家車與警方「隱形戰車」相撞後，剷上行人路花槽後，「炮彈飛車」式衝入一工廈後起火。（陳永武攝）

一輛紅色福士私家車與警方「隱形戰車」相撞後，剷上行人路花槽後，「炮彈飛車」式衝入一工廈後起火。（陳永武攝）

警方「隱形戰車」與私家車相撞後，亦失控撞及一輛停泊路邊的旅遊巴，再撞毀路邊數米欄杆，其後撞向該工廠大廈一石柱後停低。「隱形戰車」車頭及左邊身車於相撞時損毀，紅色私家車「泵把」飛脫，旅遊巴則右邊車頭損毀。事件中，私家車男司機手腳受傷送院，「隱形戰車」上警員則沒有受傷，毋需送院。33歲姓羅私家車司機涉嫌危險駕駛、停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險、沒有提供樣本以作檢查呼氣測試、沒有提供樣本以作快速口腔液測試被捕。

警方指，新界北總區交通部特遣隊人員駕駛一警方車輛進行代號「QUICKCHASER」打擊藥駕及酒後駕駛行動，於上水聯興街及和泰街交界發現一私家車形跡可疑。當駛至地點上水和泰街近粉嶺樓路交界時，私家車未有按人員指示停下並加速逃去。其後駛至地點上水樂業路及業和街交界時，私家車懷疑失控撞壆，再撞向上址一大廈並起火。期間，該警方車輛亦意外撞向停泊於上址的一輛旅遊巴。人員接報到場，消防將火救熄。33歲姓羅私家車司機涉嫌危險駕駛、停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險、沒有提供樣本以作檢查呼氣測試、沒有提供樣本以作快速口腔液測試被捕。他手及腳受傷，清醒送往北區醫院治理。

警方「隱形戰車」車頭及左邊車身損毀。（陳永武攝）