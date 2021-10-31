警沙田掃毒　檢14萬大麻曲奇大麻油　拘19歲少女

萬聖節臨近，沙田警區展開「守苗行動」，打擊青少年被不法分子用作販運危險藥物及濫藥的違法活動。沙田警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，昨（30日）晚上約7時，於馬鞍山一帶展開反毒品行動。



行動中，人員於錦泰苑商場外，截查一輛可疑車輛，在19歲女司機身上檢獲約89.1克懷疑大麻。人員又在車內檢獲約672.9克懷疑大麻製成的曲奇餅及大麻油。人員檢獲的懷疑毒品市值約為14.4萬港元。該名19歲姓許女子涉嫌「販毒」被捕，現正被扣留調查。

搗兩違規派對房間 票控27人

此外，沙田警區反三合會行動組及沙田分區雜項調查隊昨晚展開反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，發現一間位於火炭山尾街31至41號的派對房間，懷疑正在違規營業，涉嫌違反防疫規例。人員拘捕一名26歲姓何男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），他現正被扣留調查。另外，房間內8名男子及14名女子(19至22歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

同晚，沙田警區反三合會行動組亦發現一間位於成運路二樓號的派對房間，懷疑正在違規營業，涉嫌違反防疫規例。房間內3名男子及2名女子(25至39歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

沙田警區重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。