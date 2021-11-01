24歲男萬聖節擾亂公共秩序被捕　情緒激動打傷三警

一名24歲青年疑於萬聖節期間擾亂公共秩序被捕，之後先後襲擊3名警務人員，再涉嫌襲警被捕。據了解，該名姓余24歲男子於本周日（10月31日）萬聖節時，涉嫌在公眾地方擾亂公共秩序被捕，被帶往中區警署扣查。至今晨（11月1日）上午9時許，他在警署扣查時，突然情緒激動並拒絕合作，疑曾以肩膀襲擊一名男警，導致其胸部受傷。警方之後將青年押送至瑪麗醫院治理，未料到青年再度情緒激動，其間以手及腳襲擊另外2名男警，人員見狀即時將他制服。經初步調查，青年涉嫌襲警被捕，案件交由中區警區刑事調查隊跟進。3名男警分別胸傷或腳傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

