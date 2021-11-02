警方反黑組順天邨緝毒　公屋單位內拘6名未成年男女

警方昨日在觀塘拘捕6名未成年男女，涉嫌販毒。觀塘警區反三合會行動組人員，昨日（11月1日）傍晚時份，掩至順天邨天璣樓一目標單位，於單位內拘捕3名男童及3名女童，年齡介乎15歲至17歲，起獲51克懷疑霹靂可卡因毒品、大批可再封膠袋及電子磅等物品，其中毒品市值約7.5萬元。據了解，被捕人當中部份有黑社會新X安背景。



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觀塘警區反三合會行動組主管劉思齊督察表示，相信有人用該單位作分銷毒品，供應予東九龍一帶區域。被捕人當中，其中一名15歲男童及17歲女童為姊弟，其餘人士則報稱朋友關係。6人當中，有2人報稱無業、其餘為學生。而涉案單位則為該對姊弟住所，行動中並無發現任何成年人。至於毒品會否流入學校，劉表示正在調查當中。他強調，行動仍在持續，並正追查被捕兒童是否受人背後指使等，不排除更多人被捕。

警方指，觀塘警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，於昨晚（11月1日）約10時展開打擊毒品行動，突擊搜查順天邨天璣樓一單位，檢獲約51克懷疑霹靂可卡因，市值約7.5萬元。人員亦在單位內檢獲用以包裝毒品的工具，包括電子磅及可再封膠袋等。單位內3名本地男童及3名本地女童，年齡介乎15至17歲，涉嫌「販毒」被捕，現正被扣留調查。