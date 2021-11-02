九龍城當舖遭淋油

撰文：劉定安 陳永武
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凌晨3時許，九龍城獅子石道46號地下一間當舖，據報被發現遭人淋黑油。警員接報到場調查，發現閘外除紅油，亦被人貼上收債字句。警方將案列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。

刑事毀壞