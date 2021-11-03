警清水灣設路障警崗　大批警員高調巡邏　續搜捕持刀爆竊犯

警方於上周接獲兩宗爆竊案及一宗可疑人發現案件報告，其中兩宗爆竊案均發生在清水灣壁屋村。昨日（2日）下午，將軍澳警區聯同東九龍機動部隊、東九龍衝鋒隊、水警東區人員，在清水灣上下洋村搜捕一名連環爆竊犯，其間遠距離發現一名可疑男子，惟對方立即逃跑。警方的搜索行動今日（3日）仍然持續，並在清水灣道五塊田一帶架設路障，截查車輛；亦有警員在上下洋村站崗觀察，警車更不時來回巡邏。



涉案可疑爆竊男子年約40歲、身高約1.7米、中等身材，案發時戴鴨咀帽、身穿藍色格仔上衣、深色長褲，手持約兩呎長刀。行動中，警員在附近發現數件物品，懷疑是近日在將軍澳發生的爆竊案贓物。警方呼籲市民如發現該名可疑男子，立即致電6277 4500聯絡將軍澳警區特遣隊人員。

將軍澳警區、東九龍機動部隊以及水警東分區人員調動逾百名人員包括水警、警犬隊等，及聯同政府飛行服務隊，自上周四（28日）起一連7日於將軍澳洪屋村以及沿岸一帶高姿態巡邏，追緝一名正被通緝的中國籍男子，他年約40至50歲，身高約1.7米，身形略胖，警方相信他於半年前曾於區內犯案。

另外，針對近日在鄉郊發生多宗爆竊案件，東九龍總區刑事部聯同將軍澳警區、黃大仙警區、西貢分區、東九龍衝鋒隊及東九龍機動部隊等人員，昨日起一連七日（11月2日至7日），在西貢及將軍澳清水灣道一帶進行代號「捲聲」的反爆竊行動。