警大嶼山檢5艘「大飛」　拘「十四K」走私主腦

周三（3日）早上警方進行反走私行動，新界南總區反三合會行動組拘捕一名有黑幫「十四K」背景的本地男子（58歲），為活躍大嶼山區內走私集團的主腦，警方於大嶼山大蠔灣檢獲5艘走私快艇 (俗稱「大飛」)及10個舷外引擎，市值約400萬港元。警方指，每艘快艇各自裝有兩部300或400匹馬力舷外引擎，而改裝快艇在海上航行速度可超過時速50海里，等於陸上駕駛超過時速80公里。



新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚表示，早前，警方新界南反三合會行動組接獲線報，知悉不法分子為逃避警方及相關部門執法行動，將一批走私快艇匿藏於較為偏僻、隱蔽的海域，以及靠近陸上位置。警方經調查後，成功鎖定一個位於香港海域以西、近大嶼山大蠔灣，不法分子於上址一個較隱蔽水域停泊走私快艇。

今早（3日）約11時45分，新界南反三合會行動組聯同新界南衝鋒隊、大嶼山警區軍裝及刑事部人員，突擊搜查該走私船隻停泊位置。當場檢獲5艘快艇，快艇長度約9米至12米、闊度約2.5米，每艘快艇各自裝有2部300或400匹馬力舷外引擎。而改裝快艇在海上航行速度可以超過時速50海里，相等於陸上駕駛超過時速80公里。

警方經過調查，警方以「為走私用途而建造船隻」罪名，拘捕一名58歲有三合會「十四K」背景的本地男子，他為活躍於大嶼山區內走私集團的主腦。另外他報稱無業、為其中2艘快艇的船主，被捕人士現正被警方扣留調查。而其他船隻的船主疑為集團成員，警方指行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。據了解，有關船隻登記了大約4至5個月。

警方重申，根據香港法例第60章進出口條例第14A條「為走私用途而建造船隻」屬嚴重罪行，一經定罪最高刑罰可判監禁7年及罰款200萬港元。警方指，會繼續利用跨部門合作平台，致力打擊不法分子走私活動。警方呼籲，如果市民在陸上或海上發現懷疑走私活動，可以即時致電警方作出通報，透過警民合作，攜手打擊走私以及相關犯罪活動。