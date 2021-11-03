香島道貨車衝落斜　推撞七人車入豪宅毀大閘　3人受傷

港島南區深水灣發生驚險車禍。今（3日）下午2時許，一輛貨車沿香島道斜路行駛期間，疑煞掣失靈直衝而下，撞向另一輛沿香島道往香港仔方向行駛的白色七人車，將七人車推向香島道36號豪宅門口始停下，兩車損毀嚴重，貨車男司機一度被困車上，七人車上2名女乘客亦受傷。消防到場將貨車司機救出，幸他獲救後清醒。3名傷者分別獲送院治理，警方正調查事故原因。



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現場消息稱，事發時貨車裝有一車磚頭，沿香島道小路行駛落斜，其間懷疑煞掣失靈，直衝落斜路。當時貨車司機不斷響號示警，貨車俯衝而下，直撞向路口對面沿香島道往香港仔方向一輛白色七人車，並將七人車推入香島道36號屋門口。

香島道36號豪宅大閘外牆損毀

由於撞擊猛烈，所見涉事貨車車頭凹陷，七人車車尾及車頂扭曲變形。意外後貨車男司機一度被困車內，由到場消防員救出，幸他被救出時清醒，另外七人車上兩名後座女乘客亦受傷，3人分別被送往律敦治醫院及瑪麗醫院治理。事件中，香島道36號屋的鐵閘與外牆亦被撞毀。

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其中一名七人車受傷女乘客的丈夫，事後憂心忡忡趕到現場，他表示太太血流披面，而太太的一名朋友亦受傷，擔心兩人的傷勢。他又對發生今次意外表示憤怒及震驚，指摘是貨車司機的責任，誓言會追究。受事故影響，運輸署宣布香島道近36號實施單線雙程行車措施，現場交通繁忙。