北角春秧街兩男阻食環執法判服務令　事發片段網上曝光

北角春秧街於今年6月發生檔販與食環署職員衝突事件，兩名男子因襲擊食環署人員和妨礙公職人員執行職務，昨（2日）分別被判處80小時社會服務令。事發片段今日在網上流出，所見當時有人試圖將大批生果倒在馬路上阻路，被食環職員制止，另一人上前加入戰團與職員拉址，其間更倒地叫囂，其後他自行爬起再與職員理論。現場粗言穢語不絕，人員當日報警處理。



案發於今年6月29日，食環署人員在北角春秧街一帶就店舖阻街進行突擊執法行動期間，兩名被告試圖搶奪已被充公的貨物，阻礙食環署人員執行職務，首被告亦襲擊一名食環署人員。食環署人員在該次執法行動中共充公約73公斤貨物。

從網上今日流傳的一段片段所見，事發時一名男子將生果倒在馬路，地上有大批西瓜爆開阻路。其間該男子試圖再將另一籃生果倒在地上，被食環職員制止，雙方互有拉址。此時遠處另一名赤膊上身的男子見狀，立即上前阻礙食環署人員，雙方爆發衝突。

混亂中，該赤膊男一度倒地並不斷叫痛。惟他其後自行爬起身，繼續與職員理論。現場粗言穢語橫飛，有食環人員稱「報警，報警，有衝突」，最後致電警方處理。案中首被告被裁定妨礙公職人員執行職務及普通襲擊罪成，次被告則被裁定妨礙公職人員執行職務罪成。兩人昨在東區裁判法院分別被判處80小時社會服務令。