警油尖搗兩釣魚機賭檔　牛池灣村搗麻雀檔　拘主持賭客共17人

油尖警區特別職務隊人員於今日（3日）中午約12時，分別在油麻地廟街及佐敦道搗破兩個釣魚機賭檔，拘捕10人。另外黃大仙警區特別職務隊亦於牛池灣村一店舖搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕一名男主持及6名女賭客。



被捕10人中，一名40歲本地男子及一名54歲本地女子涉嫌「經營賭博場所」，及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，4名外籍女子、一名本地女子、一名外籍男子、一名內地男子及一名本地男子（介乎34至59歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

同時，6名身處於廟街單位內的人士（介乎34至59歲），涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。行動中檢獲10部釣魚機、17張遊戲卡、兩部讀卡器及小量現金。

黃大仙警區特別職務隊今日（3日）下午約2時許突擊搜查牛池灣村一店舖，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕一名66歲姓張本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。另外，6名介乎47至66歲的女子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。被捕人士同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。警員檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀及少量賭款。