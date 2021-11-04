珍惜生命｜內地男來港探妻　疑未能找工作困擾　寓所切腹自殘重傷

周三（3日）晚上，將軍澳中心一名35歲姓梅內地男子疑切腹自殘，重創送院搶救。據了解，梅男昨晚與妻子在家中共進晚餐及飲酒，妻子一度阻止他飲酒但不成功。至晚上11時許，梅男突然情緒激動，取出一把水果刀刺向自己腹部，妻子見狀大驚，立即向鄰居求助，男鄰居到來阻止梅男繼承人自殘及報警。

據悉，梅男子數年前與一名香港女子結婚，兩人沒有子女，他於2019年用雙程證來港探妻，因疫情關係多次延長逗留期限，其間有人曾向親友透露，因為在香港不可以找工作及只能依靠妻子，感到沮喪及自責。警方將案件列作企圖自殺跟。



警方指，周三（3日）晚上11時許，一名男子在將軍澳唐德街9號將軍澳中心一單位的浴室內，懷疑用以一把約25厘米長刀企圖自殺。男鄰居發現立即報警，救援人員趕至現場，發現單位內該名35歲姓梅內地男子，腹部有刀傷，不排除有人用刀切腹。男事主清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方在現場沒有檢獲遺書，事件列企圖自殺。

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