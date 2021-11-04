珍惜生命｜將軍澳內地男切腹自殘　重傷送院搶救

周三（3日）晚上，將軍澳中心一名35歲姓梅內地男疑切腹自殘，他重創送院搶救。據了解，昨晚梅男與妻子在單位內共進晚餐及飲酒，妻子一度阻止他飲酒但不成功。至晚上11時許，梅男突然情緒激動，他取出一把水果刀並刺向自己腹部。妻子見狀大驚阻止，她立即衝出單位向鄰居求助，該名男鄰居阻止梅男自殘及報警。

據了解，該名姓梅內地男子於2018年與妻子結婚，兩人沒有子女。梅男於2019年用雙程證來港，因疫情關係他未有回內地，並延長逗留期限留在香港。至數個月前，男事主因居留問題未能找到工作，據悉他曾向妻子透露，因找不到工作及只能依靠妻子，他感到沮喪及自責。警方將案件列作企圖自殺，警方在現場沒有檢獲遺書。



警方指，周三（3日）晚上11時許，一名男子在將軍澳唐德街9號將軍澳中心一單位的浴室內，懷疑用以一把約25厘米長刀企圖自殺。男鄰居發現立即報警，救援人員趕至現場，發現單位內該名35歲姓梅內地男子，腹部有刀傷，不排除有人用刀切腹。男事主清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方在現場沒有檢獲遺書，事件列企圖自殺。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288