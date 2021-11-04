大埔偏僻村屋設製毒工場　警檢$830萬毒品拘無業男

警方周二（2日）搗破一個製毒工場，拘捕一名29歲姓徐無業男。毒品調查科調查發現，有販毒集團選擇較偏遠的村屋單位作為製毒工場，並鎖定大埔一個村屋單位，行動中檢獲約830萬元毒品，以及製毒材料和工具。警方表示，該製毒工場由10月中開始運作，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



警方毒品調查科行動組高級督察吳嘉倫指，前日（2日）下午4時20分，警方發現一名男子從目標單位村屋步出，探員隨即截停該名男子，在他身上搜出2克霹靂可卡因，並將他拘捕。其後，探員於單位發現1.6公斤可卡因、3.59公斤霹靂可卡因及1.65公斤K仔，行動中所檢獲毒品市值約830萬元。現場有製毒材料及工具，包括梳打粉、電子磅、測量杯，以及用作烘乾已被處理及加工的毒品，包括吹風機、焗爐及抽濕機。政府化驗所科學鑑證主任到場協助，確認該單位曾用作製作毒品。

警方指，被捕的29歲男子報稱無業，他現正被警方扣留，將被暫控一項販毒罪及一項製毒罪。警方指出，今次販毒集團選擇較偏遠的村屋單位作為製毒工場，目的為逃避警方偵測，估計製毒工場由10月中開始運作。警方不排除將有更多人被捕，並提醒市民販毒及製毒均屬嚴重罪行，最高刑罰可判終身監禁及罰款500萬元，市民如有發現可向警方舉報。