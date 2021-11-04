貝澳公牛撞學童｜老牛王身世坎坷　「孤獨精」遭兒子驅趕釀意外

今日大嶼山貝澳有流浪牛追逐，跑上行人路並撞入學生群，釀成3名學童受傷。原來肇事的牛隻正是昔日的貝澳牛王「孤獨精」。貝澳著名愛牛人士「牛媽」表示，「孤獨精」事發前被新牛王、牠的兒子「大眼仔」追趕，慌亂之下衝上行人路躲避，其間撞入學生群，釀成不幸事件。她坦言牛隻曾影響村民，但她認為問題在於牛的生活空間收窄，又指政府是「最大的環境破壞者」。



昔日牛王受傷後性情大變 兒子成為新牛王

人稱「牛媽」的梁韶華指，曾是牛王的「孤獨精」，牛如其名十分孤僻，身世遭遇坎坷。孤獨精已經22歲，是名副其實的老水牛。牠約有一噸重，曾經做了十年貝澳牛王，貝澳草地一帶均是牠的地盤，惟在一次「地盤戰」中，孤獨精被3隻狗圍攻，下體遭「咬爆」，牛身亦多處受傷，重創之下需接受漁護處手術，進行閹割。孤獨精其後性情大變，不再好鬥並退出貝澳地盤，隱居梅窩。孤獨精退隱後，牠的兒子「大眼仔」則成為貝澳新牛王。

孤獨精不時懷念昔日的地盤，經常返回貝澳一帶，但新牛王不歡迎其他王者入侵，孤獨精多次遭兒子大眼仔驅趕，一直捱打。昨日孤獨精走到貝澳，在沙灘位置又上演一幕「仔打老豆」，孤獨精再次吃敗仗。牛媽透露，今早意外發生前，孤獨精又被大眼仔追趕，受驚之下，驚惶地往馬路方向逃跑，順方向衝上行人路，不幸釀成意外。

向學童解釋因由安撫情緒 望不要「妖魔化」牛隻

牛媽事後主動向學校了解學童傷勢及情況，初步指3人要留院觀察，另外5人皮外傷。她又向學童解釋牛隻追逐的原因，安撫他們情緒，認為有稍微緩和氣氛。她表示事件「大家都唔想」，不希望渲染成牛隻十分兇殘，但坦言牛隻的確身形龐大及粗魯。

牛媽坦言以往經常有發生牛隻追逐，或破壞圍欄等影響村民的事件，亦形容自己因護牛而成為「眾矢之的」。但她認為問題在於牛的生活空間愈來愈小，而政府卻漠不關心，更形容政府是「最大的環境破壞者」，直斥建造芝麻灣越野單車徑及貝澳建造污水泵房等行徑剝奪牛的住所，又指牛才是原居民。

▼▼貝澳公牛撞學童事件▼▼

